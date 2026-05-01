Trump acusa UE de violar acordo e sobe para 25% taxas sobre automóveis e camiões

01 de maio de 2026 às 18 h11
Agência Lusa
O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje a União Europeia (UE) de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como consequência, vai aumentar para 25% as tarifas sobre os automóveis e camiões fabricados pelo bloco.

“Tenho o prazer de anunciar que, uma vez que a União Europeia não está a cumprir o nosso acordo comercial integralmente acordado, na próxima semana aumentarei as tarifas sobre os automóveis e camiões da União Europeia que entrem nos Estados Unidos. A tarifa será elevada para 25%”, escreveu Trump na sua plataforma de redes sociais, Truth Social.

Trump insistiu que “está plenamente entendido e acordado que, se os automóveis e camiões forem fabricados em fábricas localizadas nos Estados Unidos, não será imposta qualquer tarifa”.

Últimas

01 de maio

CGTP apela para adesão à greve geral de 03 de junho contra pacote laboral
01 de maio

Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda
01 de maio

01 de maio

Amarante empata e pode ver a Académica aproximar-se da liderança

CGTP apela para adesão à greve geral de 03 de junho contra pacote laboral

Gasóleo sobe 10 cêntimos e gasolina 6,5 cêntimos na próxima semana