Coimbra

Remodelação da ETAR do Choupal arranca de imediato por 36 milhões de euros

01 de maio de 2026 às 17 h22
Empreitada representa um investimento de mais de 36 milhões de euros | Fotografia: DR
Redação Diário as Beiras
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Vai ser consignada, na próxima segunda-feira, a empreitada de remodelação da ETAR do Choupal. Este investimento, de mais de 36 milhões de euros por parte da Águas do Centro Litoral (AdCl), representa um passo decisivo na modernização do sistema de saneamento do concelho de Coimbra.

De acordo com um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a AdCL refere que “a intervenção vai melhorar o desempenho ambiental e a eficiência energética da infraestrutura, servindo cerca de 200 mil habitantes no concelho de Coimbra”.

“A empreitada pretende fortalecer o desempenho no tratamento das águas residuais do concelho, assegurando o cumprimento das novas exigências associadas à rejeição dos efluentes tratados no Rio Mondego, bem como aumentar a eficiência energética da instalação e promover a valorização dos subprodutos gerados na ETAR”, indica o documento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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