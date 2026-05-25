Orquestra popular nasce nas Aldeias do Xisto aberta à participação de todos

Um novo projeto artístico e formativo visando a criação de uma orquestra popular nas Aldeias do Xisto, aberta à participação de todos, músicos e comunidade em geral, irá ser desenvolvido ao longo do ano, foi hoje anunciado.

Promovida pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) e pelo Jazz ao Centro Clube (JACC), a “OPAx – Orquestra Popular das Aldeias do Xisto” nasceu como “um projeto que cruza criação artística, formação e envolvimento comunitário, afirmando-se simultaneamente como fruto de um percurso consolidado e semente de futuro para o território”, refere uma nota dos promotores.

No comunicado, hoje enviado à agência Lusa, é ainda dito que a criação da nova orquestra teve origem “nos 14 anos de trabalho desenvolvido no âmbito do Xjazz – Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto” e que o projeto agora lançado “propõe-se aprofundar a relação entre a música, as pessoas e o território”.

Os organizadores sustentam que a OPAx, “mais do que uma estrutura musical” quer afirmar-se como “uma plataforma aberta a compositores e intérpretes da Rede das Aldeias do Xisto” – que integra 28 aldeias das serras da Lousã e do Açor e das zonas dos rios Zêzere e Tejo-Ocreza – e é dirigida, sobretudo, a jovens instrumentistas das filarmónicas locais.

No entanto, o projeto garante valorizar “a dimensão intergeracional e incentiva a participação de toda a comunidade, promovendo o encontro entre diferentes experiências, linguagens e percursos musicais”.

Deste modo, foi lançado um convite aberto à participação de todo os interessados, desde membros de filarmónicas, bandas e grupos similares das regiões, bem como outros residentes interessados: músicos, curiosos e apaixonados pela música.

“A participação é gratuita e inclui apoio logístico durante os períodos de formação e concertos, assegurando refeições e, quando necessário, alojamento”, indicam.

A nota frisa ainda que a orquestra será constituída ao longo do ano, em três fases distintas: o arranque acontece com a dinamização de quatro campos de treino (‘bootcamps’), intitulados “Jazz na Filarmónica”, orientados “por formadores com vasta experiência no universo das bandas e orquestras”.

A segunda fase consta de um estágio de orquestra dirigido pelo futuro maestro da OPAx e acompanhado por uma equipa pedagógica especializada.

Este percurso formativo, observam os promotores, culminará com dois espetáculos – ainda sem data divulgada -, as primeiras apresentações públicas da orquestra, em duas salas de concertos do território das Aldeias do Xisto.