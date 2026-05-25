Museu de Leiria reabre portas com jornadas, exposição, concerto e visita guiada

Quatro meses após o encerramento devido aos estragos provocados pela depressão Kristin, o Museu de Leiria reabre ao público na sexta-feira com um programa especial que inclui jornadas, exposição, concerto e visita guiada, anunciou o município.

Instalado no Convento de Santo Agostinho, o Museu de Leiria sofreu vários danos devido ao mau tempo. Depois dos trabalhos de recuperação, o espaço volta a receber visitantes e acolhe as Jornadas de Primavera do ICOM Portugal 2026, na sexta-feira e no sábado.

O ICOM (Conselho Internacional de Museus) Portugal promove em Leiria dois dias de reflexão sobre o tema “Museus a unir um mundo dividido”.

O objetivo é fomentar “uma reflexão crítica sobre o papel dos museus enquanto espaços de mediação, escuta, memória e construção de diálogo”, face ao atual “contexto internacional marcado por tensões sociais, conflitos armados, polarização política e desafios à convivência democrática”, avançou o ICOM Portugal.

No domingo, a partir das 18:30, é lançado mais um momento do ciclo “Capítulo”, este dedicado ao músico norte-americano Daniel Johnston.

Na Sala do Capítulo do Museu de Leiria, o projeto da Omnichord apresenta uma exposição sobre a importância do percurso e da obra do cantor e compositor, e um concerto temático, criado por Leonardo Pinto a partir do universo de Daniel Johnston.

No âmbito do programa de reabertura do projeto museológico, acontece ainda um duplo concerto do Ciclo de Música Exploratória Portuguesa.

Será no dia 06 de junho, com atuações de Frederica Vieira Campos e Amuleto Apotropaico no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria – Igreja da Misericórdia.

Uma visita guiada à exposição “Adriano de Sousa Lopes (1879-1944), o pintor-poeta”, orientada no dia 07 de junho por uma das responsáveis pela exposição, Maria de Aires Silveira, encerra o conjunto de iniciativas que marcam o regresso das atividades do Museu de Leiria.