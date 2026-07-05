GNR detém homem suspeito de provocar incêndio por negligência em Alvaiázere

Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de provocar um incêndio rural por negligência, na localidade de Cortiça, no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, informou aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR de Leiria, os militares foram alertados para um foco de incêndio rural na localidade de Cortiça, na sexta-feira.

Após chegarem ao local e no decorrer das “diligências policiais e da avaliação das causas”, “apurou-se que o fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas com o uso de uma roçadora com disco”.

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