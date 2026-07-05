Leiria

GNR detém homem suspeito de provocar incêndio por negligência em Alvaiázere

05 de julho de 2026 às 11 h32
Fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas | Fotografia: DR
Agência Lusa
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Agência Lusa
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Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de provocar um incêndio rural por negligência, na localidade de Cortiça, no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, informou aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR de Leiria, os militares foram alertados para um foco de incêndio rural na localidade de Cortiça, na sexta-feira.

Após chegarem ao local e no decorrer das “diligências policiais e da avaliação das causas”, “apurou-se que o fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas com o uso de uma roçadora com disco”.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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