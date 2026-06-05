GNR de Pombal detém quatro suspeitos na posse de 20 mil doses de cocaína e haxixe

Uma investigação iniciada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Pombal culminou com a detenção de quatro pessoas e com a apreensão de cerca de 20 mil doses de cocaína e haxixe, anunciou hoje aquela polícia.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, a investigação teve início em Ansião, no distrito de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal.

Ao longo de cerca de um ano, os militares detetaram ramificações no tráfico de droga para Seia, no distrito da Guarda, e Montijo, distrito de Setúbal.

Na quarta-feira, a GNR deu cumprimento a três mandados de detenção, quatro mandados de busca domiciliária e oito não domiciliários (entre os quais sete veículos), e deteve três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 38 anos, adiantou a GNR, em comunicado.

Da operação resultou ainda a apreensão de 3,520 quilos de cocaína, que daria para 17.600 doses, 1,3635 quilos de haxixe em resina, para 2.727 doses, 6.260 euros em numerário, 16 telemóveis, quatro balanças digitais de pesagem, duas máquinas contadoras de notas, dois veículos automóveis, televisores, objetos em ouro e diverso material informático relacionado com a prática do crime de tráfico.

A mesma fonte da GNR destacou à Lusa a apreensão de 14 botijas de dois quilos de óxido nitroso, conhecida pela droga do riso.

“Temos vindo a encontrar por todo o país cada vez mais esta substância psicoativa, que aos olhos dos utilizadores é inofensiva e utilizada em situações recreativas, mas o seu efeito causa adição. Estamos atentos a esta droga ilícita”, avisou.

Os detidos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

A ação contou com o apoio de toda a estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Leiria, da Unidade de Intervenção da GNR e dos Comandos Territoriais da GNR da Guarda e Setúbal.