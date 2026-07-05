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Fogo de Vouzela continua ativo com uma das frentes dominada

05 de julho de 2026 às 09 h54
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Agência Lusa
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O incêndio que lavra há três dias em Vouzela continua ativo, com uma frente de fogo maioritariamente em consolidação e a outra dominada, mobilizando ainda 1.200 operacionais e centenas de meios terrestres, segundo a Proteção Civil.

Numa das frentes, o incêndio está “80% dominado, em consolidação e vigilância, e 20% ativo, com intensidade moderada”, disse hoje de manhã à Lusa o comandante regional de Emergência e Proteção Civil Simão Velez.

O responsável salientou que permanecem “alguns pontos com potencial para reativação forte”.

Quanto à segunda frente do incêndio, encontra-se já “100% em consolidação e vigilância”, acrescentou.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão envolvidos no combate às chamas 1.200 bombeiros, apoiados por 407 meios terrestres.

O incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, tendo-se propagado depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no mesmo distrito, e ao de Águeda, no distrito de Aveiro.

Atualmente, a área ardida na sequência deste incêndio já ultrapassa os 10 mil hectares, segundo os dados oficiais.

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