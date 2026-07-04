Coimbra

Ministra do Ambiente preside sessão solene do Dia da Cidade de Coimbra

04 de julho de 2026 às 17 h02
Sala D. Afonso Henriques cheia a assistir à sessão solene do Dia da Cidade | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, preside hoje a sessão solene comemorativa do Dia da Cidade de Coimbra, que decorre na Sala D. Afonso Henriques, no Convento São Francisco.

A ministra, que teve um papel preponderante no inicio do ano, durante o acompanhamento das cheias que afetaram a Região de Coimbra, nomeadamente os concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure. Por essa razão, recebe hoje a Chave de Honra da Cidade de Coimbra.

Está também presente o secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, e o vice-presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Ricardo Cruz.

No inicio da cerimónia foi apresentado o tema inédito “Coimbra” de João Farinha – Orquestra Clássica do Centro, foi entregue o primeiro “Prémio CMC/Mestrado em História da FLUC”, relativo ao ano letivo 2025/2025, a Ana Margarida Monteiro, e entregue o Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga a Patrícia Gomes Lucas.

Recorde-se que, ao longo da cerimónia, serão distinguidas 14 personalidades, entre elas o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, a antiga presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Isabel Damasceno, do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, e do antigo presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego, João Marrana.

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