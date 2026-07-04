Voleibol: Summer Cup promete cinco dias de emoções fortes em nove concelhos

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Um dos “melhores torneios do mundo” de voleibol regressa na próxima semana para agitar os pavilhões, e não só, de nove municípios da região Centro do país.

Entre terça-feira e domingo, de 7 a 12 de julho, a 25.ª edição do Summer Cup coloca em ação 3200 atletas e um total de 200 equipas de cinco países: Portugal, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

“As vagas esgotaram em 37 minutos. Tivemos que fechar a plataforma para não se inscreverem mais. Temos 49 clubes participantes, com 59% de equipas nacionais e 41% estrangeiras. Este ano só temos equipas da Europa”, sublinhou o coordenador-geral do torneio, Luís Vidal.

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