Coimbra
Homem dispara contra prédio onde julgava estar a ex-companheira na Pedrulha
PSP de Coimbra foi chamada ao local | Fotografia: DR
Um homem de 57 anos realizou ontem vários disparos de arma de fogo contra a fachada de prédio na Travessa S. Simão, na Pedrulha, em Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o Oficial de Serviço do Comando de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP).
A PSP foi chamada ao local pelas 15H20. Segundo a mesma fonte, o homem efetuou os disparos porque julgava que a ex-companheira estaria naquele prédio.
A PSP revela ainda que não pode adiantar mais informações, em virtude de ainda estarem a decorrer várias diligências.