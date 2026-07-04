Homem dispara contra prédio onde julgava estar a ex-companheira na Pedrulha

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem de 57 anos realizou ontem vários disparos de arma de fogo contra a fachada de prédio na Travessa S. Simão, na Pedrulha, em Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o Oficial de Serviço do Comando de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP foi chamada ao local pelas 15H20. Segundo a mesma fonte, o homem efetuou os disparos porque julgava que a ex-companheira estaria naquele prédio.

A PSP revela ainda que não pode adiantar mais informações, em virtude de ainda estarem a decorrer várias diligências.