Coimbra

Feira Popular de Coimbra já abriu portas e tem novos divertimentos

04 de julho de 2026 às 11 h15
Feira Popular de Coimbra está aberta até ao dia 19 de julho | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Arrancou ontem mais uma edição da Feira Popular de Coimbra. Até ao próximo dia 19 de julho, a Praça da Canção volta a receber animação, música, gastronomia e os tradicionais divertimentos para toda a família.

Com um cartaz atrativo e de entrada gratuita, a Feira Popular de Coimbra vai funcionar, durante a semana, das 19H00 às 00H00. À sexta-feira abre as 19H00 e encerra às 02H00. Ao sábado abre as 17H00 e fecha às 02H00 e no domingo abre as 17H00 e encerra às 00H00.

A presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, responsável pela organização do evento, revelou que, devidas às elevadas temperaturas podem criar alguns problemas com a abertura de portas ao fim de semana. A responsável admite que a feira em vez e abrir às 17H00, poderá abrir pelas 18H00/18H30.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

 

 

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