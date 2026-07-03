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Incêndios: Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

03 de julho de 2026 às 16 h35
Fotografia: Arquivo
MCA // Agência Lusa
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Portugal vai ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos devido aos incêndios, anunciou hoje o primeiro-ministro, garantindo que a capacidade nacional não está esgotada.

“Temos todo o território sob risco muito elevado e entendemos que seria mais adequado termos disponibilidade e um reforço vindo dos nossos aliados, nesta altura, contra o fogo”, disse Luís Montenegro em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

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