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Ecossistema de Saúde da Região Centro é momento de “viragem histórica”

15 de julho de 2026 às 12 h05
Carta de Compromisso para a Saúde da Região Centro foi assinada por 21 municípios | Foto DB-Ana Catarina Ferreira
Bruno Gonçalves
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Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
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A ULS Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Centro Académico Clínico e várias entidades internacionais formalizaram ontem, no Convento São Francisco, um conjunto de acordos que assinalam o arranque do Programa de Desenvolvimento Estratégico do Ecossistema de Saúde da Região Centro, uma iniciativa que pretende reforçar a cooperação institucional, a investigação, a inovação e a integração de cuidados em toda a região.
O momento central da sessão foi a assinatura da Carta de Compromisso para a Saúde da Região Centro, subscrita por 21 autarquias e pelas comunidades intermunicipais da Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões, além das instituições de saúde da região. O protocolo estabelece uma base comum de trabalho para políticas de saúde articuladas, sustentadas por dados e orientadas para resultados mensuráveis na população.
Foram ainda assinados três memorandos de entendimento internacionais: com a Charité – Universitätsmedizin Berlin, com o World Health Summit e com a Aga Khan University, além de uma Carta de Intenções com a Organização Mundial da Saúde para a criação de um futuro Centro Colaborador da OMS dedicado aos cuidados integrados ao longo do ciclo de vida.
O presidente da ULS Coimbra, Francisco Maia Matos, destacou que o objetivo é transformar Coimbra numa referência na integração de cuidados, através de projetos que avaliem de forma científica e transacional os percursos assistenciais, desde os cuidados primários aos hospitalares.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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