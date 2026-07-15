Figueira da Foz

Município e Enatur rescindem contrato da piscina-mar

15 de julho de 2026 às 11 h30
Equipamento municipal encontra-se na marginal | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Cultura e Património indeferiram o projeto de requalificação, inviabilizando a exploração do equipamento.

O Município da Figueira da Foz e a Enatur (empresa com capitais públicos e privados) rescindiram o contrato que previa a concessão da piscina-mar, de forma amigável, na sequência do indeferimento, por parte do Estado, do projeto de reabilitação do complexo.

“O contrato, face ao que tem acontecido, às limitações, aos constrangimentos que a Cultura e o Património estão a impor, até à preservação de algumas partes do imóvel, está em rescisão. Já cá veio a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, e os técnicos do Património Cultural, e eles [os técnicos] não são flexíveis, até nas pequenas obras no nível térreo, porque entendem que se deve preservar tudo, mas há vários constrangimentos na estrutura do edifício”, referiu ontem o vereador Ricardo Silva, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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