Coimbra

Tribunal de Contas arquiva processo sobre ULS de Coimbra e não instaura ação contra ex-administração

16 de julho de 2026 às 19 h18
Revelação foi feita por Alexandre Lourenço | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
CMM / Lusa
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O Tribunal de Contas arquivou o processo de acompanhamento relacionado com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e decidiu não instaurar qualquer procedimento jurisdicional contra os anteriores membros do conselho de administração, revelou hoje o antigo presidente.

Numa nota enviada à agência Lusa, o antigo presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, dá conta que a decisão relativa ao processo de acompanhamento foi comunicada pela Unidade de Apoio ao Ministério Público do Tribunal de Contas.

“Por despacho de 09 de julho de 2026, o procurador-geral adjunto não desencadeou qualquer procedimento jurisdicional”, acrescentou.

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