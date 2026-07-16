Nacional

Ministro da Educação confiante que todas as notas serão publicadas na sexta-feira à tarde

16 de julho de 2026 às 21 h15
PMF/TS (MCA) / Lusa
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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, manifestou-se hoje confiante, no Parlamento, que todas as notas dos exames nacionais do ensino secundário serão publicadas na sexta-feira à tarde.

“Tivemos uma excelente recetividade [dos professores], as avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã [sexta-feira] à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas”, declarou aos jornalistas no final do debate sobre o estado da nação.

Depois, Fernando Alexandre foi interrogado se todas as notas serão publicadas na sexta-feira à tarde. O ministro da Educação respondeu afirmativamente: “Vai acontecer”.

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