Quatro colunas ornamentais das escadarias do Jardim da Sereia foram destruídas por atos de vandalismo

Quatro colunas ornamentais que ladeavam as escadarias do interior do Jardim da Sereia – junto à Praça da República, em Coimbra – foram alvo de vandalismo e totalmente destruídas nos últimos dias.

Os fragmentos de pedra ficaram por terra até ontem, sendo previsível que a o município faça a sua remoção em breve. Os atos terão sido praticados na noite da passada sexta-feira ou no dia de sábado.

De acordo com o presidente da União de Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, “trata-se de vandalismo contra o património. Aquilo não foi nenhum acidente, e é de condenar”. O autarca referiu que não deverá ser possível repor os mesmos elementos, porque ficaram destruídos.

Também a presidente da câmara, Ana Abrunhosa, sublinhou – hoje à tarde, durante a reunião camarária – “a tristeza de constatar estes atos de vandalismo, que são um alerta para a falta de civismo nas atitudes incompreensíveis de certas pessoas”.

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