Coimbra

Quatro colunas ornamentais das escadarias do Jardim da Sereia foram destruídas por atos de vandalismo

25 de maio de 2026 às 17 h03
Elementos escultóricos em pedra faziam parte do património construído daquele espaço verde | Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Quatro colunas ornamentais que ladeavam as escadarias do interior do Jardim da Sereia – junto à Praça da República, em Coimbra – foram alvo de vandalismo e totalmente destruídas nos últimos dias.
Os fragmentos de pedra ficaram por terra até ontem, sendo previsível que a o município faça a sua remoção em breve. Os atos terão sido praticados na noite da passada sexta-feira ou no dia de sábado.
De acordo com o presidente da União de Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, “trata-se de vandalismo contra o património. Aquilo não foi nenhum acidente, e é de condenar”. O autarca referiu que não deverá ser possível repor os mesmos elementos, porque ficaram destruídos.
Também a presidente da câmara, Ana Abrunhosa, sublinhou – hoje à tarde, durante a reunião camarária – “a tristeza de constatar estes atos de vandalismo, que são um alerta para a falta de civismo nas atitudes incompreensíveis de certas pessoas”.

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