Vítima de despiste de moto em Pedrógão Grande transportada de helicóptero para Coimbra

Um homem de 52 anos foi hoje transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra, após despiste de moto, em Pedrógão Grande, informaram fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

O adjunto dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, Sérgio Lourenço, explicou à Lusa que a vítima, de nacionalidade inglesa, andava de moto num mato com uns amigos, quando se despistou.

A queda provocou uma “grave fratura exposta no membro inferior esquerdo”, acrescentou a mesma fonte, ao referir que o homem foi transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que o alerta para o acidente foi dado pelas 12:04. Estiveram no local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.