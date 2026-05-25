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Vítima de despiste de moto em Pedrógão Grande transportada de helicóptero para Coimbra

25 de maio de 2026 às 14 h41
Vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra Fotografia: Arquivo
EYC / Agência Lusa
Autor
EYC / Agência Lusa

Um homem de 52 anos foi hoje transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra, após despiste de moto, em Pedrógão Grande, informaram fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

O adjunto dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, Sérgio Lourenço, explicou à Lusa que a vítima, de nacionalidade inglesa, andava de moto num mato com uns amigos, quando se despistou.

A queda provocou uma “grave fratura exposta no membro inferior esquerdo”, acrescentou a mesma fonte, ao referir que o homem foi transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra.

 

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Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que o alerta para o acidente foi dado pelas 12:04. Estiveram no local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.

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