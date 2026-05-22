PJ detém na Madeira suspeito de roubo a bomba de gasolina em Pombal

Um cidadão de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária, no Funchal, na Madeira, pela presumível prática de um crime de roubo, no dia 22 de fevereiro, num posto de abastecimento de combustíveis em Pombal, distrito de Leiria.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que a detenção ocorreu na sequência uma operação realizada através da Diretoria do Centro, em articulação com o Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

“O homem veio a ameaçar a funcionária do referido posto com uma pistola, apropriando-se do dinheiro que se encontrava em caixa, colocando-se de seguida em fuga. Dias mais tarde, com o objetivo de se afastar da zona onde praticou o roubo, rumou para a ilha da Madeira”, revelou a PJ.

Ainda de acordo com esta polícia criminal, “foram apreendidos importantes elementos probatórios que permitiram correlacionar o suspeito com a prática do crime, nomeadamente a arma de fogo utilizada”.

“O detido, sem antecedentes criminais conhecidos em território nacional, foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, aguardando a aplicação desta medida em prisão preventiva”, refere-se na nota.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria.