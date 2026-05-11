Mau tempo: CinemaCity Leiria reabre a 21 de maio após mais de três meses fechado

O complexo CinemaCity Leiria vai reabrir a 21 de maio, mais de três meses depois do encerramento, na sequência das inundações provocadas pelo mau tempo no concelho de Leiria, anunciou hoje a New Lineo Cinemas (NLC) de Portugal.

Em comunicado, a exibidora salienta que a reabertura marca “não só o regresso da atividade ao complexo, mas também o regresso do cinema à cidade de Leiria”, onde atualmente é a única empresa que exibe cinema do circuito comercial, no concelho e também no distrito.

“Após mais de três meses de encerramento temporário, na sequência das inundações provocadas pelas depressões que afetaram a região no início do ano, o Cinema City concluiu os trabalhos necessários, estando novamente reunidas as condições de segurança e conforto para receber os espetadores”, garante o CinemaCity.

Segundo a informação divulgada, a reabertura representa “um momento particularmente significativo para a New Lineo Cinemas de Portugal, mas também para a comunidade local, que volta a poder usufruir da experiência de cinema na cidade e a acompanhar as principais estreias cinematográficas”.

Citado no comunicado, o CEO da NLC Portugal, Eyal Edery considera a reabertura do CinemaCity Leiria “um momento muito importante”.

“Sabemos a importância que este espaço tem para a comunidade local e estamos muito satisfeitos por poder voltar a receber os espetadores e devolver o cinema à cidade, após um período particularmente desafiante”.

Sem divulgar os custos da intervenção necessária para recuperar o complexo, a NLC agradece “o empenho, dedicação e resiliência demonstrados pela equipa do CinemaCity Leiria ao longo de todo o processo de recuperação, fundamentais para tornar esta reabertura possível”.

Sobre o serviço de exibição de cinema, a empresa compromete-se a “continuar a proporcionar experiências de cinema de qualidade à comunidade”.

A partir de 21 de maio, o CinemaCity Leiria reabre com “uma programação diversificada”, pensada para “voltar a receber os amantes de cinema da região e acompanhar as principais estreias de cinema”.

O CinemaCity Leiria encerrou no dia 28 de janeiro, na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin no centro comercial NorteSul, onde está instalado.

A situação agravou-se com a depressão Leonardo, no dia 04 de fevereiro, cujas intensas chuvas provocaram uma inundação na zona envolvente, afetando todas as sete salas de cinema que integram o complexo.