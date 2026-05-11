Académica esgota bilhetes para a Bancada Nascente Inferior para a “final” de sábado

11 de maio de 2026 às 16 h20
"Final" frente ao Trofense está marcada para as 16H30 do próximo sábado. | Fotografia: Aacadémcia/OAF
A Académica anunciou, há minutos, que já estão esgotados os bilhetes para a Bancada Nascente Inferior, para o duelo frente ao Trofense, decisivo para a Briosa tentar a subida à 2.ª Liga.

Ainda está disponíveis bilhetes para a Bancada Norte Nascente e Sul . Inferior e Superior a dois euros; Bancada Nascente Superior e Bancada Poente inferior e superior a três euros.

Já para a zona VIP Exterior, os ingressos custam 30 euros e para a Tribuna, 60 euros.

São gratuitos os bilhetes para crianças até aos 16 anos e estudantes de capa e batina.

A depender apenas de si, a Briosa sabe que uma vitória, no Estádio Cidade de Coimbra, no sábado, pelas 16H30, frente à formação do Trofense, garante um regresso à Segunda Liga e aos campeonatos profissionais.

Ainda assim, a Académica sabe que se fizer um resultado igual ou melhor que o Belenenses, consegue esse objetivo.

 

 

