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Furo de Ogier dá vitória a Neuville

11 de maio de 2026 às 11 h55
Neuville à passagem por Fafe | Foto: Ricardo Panão
Ricardo Panão
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Ricardo Panão

O belga da Hyundai conquistou ontem a sua primeira vitória do ano no Mundial de Ralis e a segunda em Portugal, ao vencer a 59.ª edição da prova portuguesa.
Uma vitória “caída do céu”, primeira também para a Hyundai, que pode relançar as contas do WRC, até aqui completamente dominado pela Toyota.
Depois de sair de Mortágua na liderança, Ogier dominou por completo o dia de sábado, ainda que tenha sido, momentaneamente, ultrapassado na geral quando Oliver Solberg, com um “tempo canhão” na primeira passagem por Paredes, saltou para o comando da prova.

 

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