Arquitetura mantém atividade plena em outros espaços da Universidade de Coimbra
O Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra encontra-se a funcionar em pleno noutros espaços da instituição, na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin e do início de obras de requalificação.
Em comunicado enviado à agência Lusa, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) informou que está concluído o processo de reorganização das atividades do Departamento de Arquitetura (DARQ), na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin e do início da empreitada de requalificação do Colégio das Artes, que até então era sede do Departamento.
“Está garantido o pleno funcionamento do DARQ noutros espaços da Universidade de Coimbra (UC), com todas as condições para os estudantes que frequentam o Departamento ou nele vão ingressar no próximo ano letivo”, destacou.
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As atividades do Departamento de Arquitetura estão neste momento distribuídas por diferentes espaços do Polo I da UC, como os Colégios de Jesus, de São Bento e das Artes [ala poente], e os Departamentos de Matemática, Física e Química.
Já as atividades do curso de Design e Multimédia da FCTUC, que também estava sediado no Colégio das Artes, foram transferidas para o Departamento de Engenharia Informática, no Polo II da UC.
“Com o esforço conjunto de toda a comunidade, envolvendo a colaboração de muitas Unidades Orgânicas e Unidades de Extensão Cultural e Apoio à Formação, foi possível resolver o impacto significativo que a tempestade Kristin e as intempéries que se seguiram tiveram em vários edifícios da UC”, apontou o vice-reitor para o Património, Edificado e Turismo da UC, Alfredo Dias.
De acordo com o diretor da FCTUC, Edmundo Monteiro, o empenho e a resiliência de toda a comunidade DARQ, bem como a colaboração de vários departamentos, em articulação com o Gabinete Técnico da FCTUC e a Reitoria, “tornaram possível restabelecer rapidamente as condições necessárias ao funcionamento das atividades”.
Já o diretor do DARQ, Luís Miguel Correia, aludiu aos vários desafios que os efeitos da depressão Kristin colocaram à Reitoria, Direção da FCTUC e comunidade do DARQ, obrigando à “reorganização do Departamento e a garantia de instalações adequadas para acolher aulas teóricas, práticas e laboratoriais, bem como outras atividades académicas e científicas dos cursos de Arquitetura e de Design e Multimédia”.
“Cerca de dois meses depois, a vida do DARQ aproxima-se do seu funcionamento regular, apesar dos condicionalismos”, reconheceu, sublinhando a importância de “instalações que promovam a aprendizagem e o trabalho coletivo, sem dispersão”.
Segundo o vice-reitor da UC, ao mesmo tempo em que foram asseguradas as condições necessárias ao normal desenvolvimento das atividades do DARQ, foi também iniciada a primeira fase das obras de requalificação do Colégio das Artes, incindindo na ala norte do edifício, com um investimento de cerca de quatro milhões de euros.
“A Reitoria vai continuar a trabalhar até ao limite da sua capacidade de ação, como tem feito desde 2019, em estreita articulação com a FCTUC, para concretizar as soluções robustas e duradouras pelas quais todos ansiamos”, concluiu Alfredo Dias.