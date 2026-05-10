AcadémicaDesporto

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana

10 de maio de 2026 às 21 h43
Belenenses ganhou ao Varzim por 2-1 | Fotografia: FPF
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Belenenses derrotou há momentos o Varzim por 2-1 na penúltima jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3 e adiou assim durante uma semana as contas da subida. Académica vai ter que lutar em casa na última jornada frente ao Trofense para garantir um lugar nos dois primeiros.

A Académica sabia que hoje garantia a subida se o Belenenses não vencesse, porém os azúis do Restelo não facilitaram a vida ao conquistarem os três pontos.

Agora a vantagem da Briosa para o 3.º lugar (Belenenses) é de dois pontos. Na última jornada, a Académica recebe o Trofense e o Belenenses joga em casa com o Mafra.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de maio

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana
10 de maio

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez
10 de maio

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos
10 de maio

Autocaravana fica presa no túnel de Coimbra B

Académica

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana

Académica pode garantir hoje no sofá a subida à segunda liga

Liga 3: Académica recupera de 0-3 e acaba a empatar a três

Desporto

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos