Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Belenenses derrotou há momentos o Varzim por 2-1 na penúltima jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3 e adiou assim durante uma semana as contas da subida. Académica vai ter que lutar em casa na última jornada frente ao Trofense para garantir um lugar nos dois primeiros.

A Académica sabia que hoje garantia a subida se o Belenenses não vencesse, porém os azúis do Restelo não facilitaram a vida ao conquistarem os três pontos.

Agora a vantagem da Briosa para o 3.º lugar (Belenenses) é de dois pontos. Na última jornada, a Académica recebe o Trofense e o Belenenses joga em casa com o Mafra.

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