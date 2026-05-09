Liga 3: Académica recupera de 0-3 e acaba a empatar a três

09 de maio de 2026 às 21 h58
Segunda parte de alto nível
Paulo Marques
Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Um jogo de loucos, esta noite, em Mafra. A Académica orecisava de ganhar para selar, já, a subida à 2.ª Liga, mas teve uma primeira parte menos conseguida, chegando ao intervalo a perder por 2-0.

Na segunda metade, a equipa de Coimbra entrou “com tudo”, mas voltou a ser traída num contra-ataque venenoso que deixou o resultado em 3-o.

A partir daqui, só “deu” Briosa. Béni fez o 1-3 e reacendou a esperança. Pouco depois, Cuba marcou e pairou no estádio o espectro da fase regular, quando as duas equipas empataram, em Coimbra, a três bolas. E foi isso mesmo que Camilo Triana concretizou.

O quarto de hora final foi frenético, com oportunidades para ambos os lados, mas foi a Académica a passar mal.

