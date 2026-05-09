AcadémicaDesporto
Liga 3: Académica recupera de 0-3 e acaba a empatar a três
Segunda parte de alto nível
Um jogo de loucos, esta noite, em Mafra. A Académica orecisava de ganhar para selar, já, a subida à 2.ª Liga, mas teve uma primeira parte menos conseguida, chegando ao intervalo a perder por 2-0.
Na segunda metade, a equipa de Coimbra entrou “com tudo”, mas voltou a ser traída num contra-ataque venenoso que deixou o resultado em 3-o.
A partir daqui, só “deu” Briosa. Béni fez o 1-3 e reacendou a esperança. Pouco depois, Cuba marcou e pairou no estádio o espectro da fase regular, quando as duas equipas empataram, em Coimbra, a três bolas. E foi isso mesmo que Camilo Triana concretizou.
O quarto de hora final foi frenético, com oportunidades para ambos os lados, mas foi a Académica a passar mal.