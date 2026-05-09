BE acusa Câmara de “inércia” perante degradação do Centro de Saúde de Celas

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A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Coimbra manifestou, ontem, preocupação com a situação das instalações do Centro de Saúde de Celas, apontando “a inércia e o desinteresse” da Câmara Municipal de Coimbra perante o “estado de emergência” do edifício.

Segundo o partido, os resultados da reunião de trabalho realizada a 6 de maio entre a autarquia, a Unidade Local de Saúde de Coimbra, três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Celas foram inconclusivos. O Bloco considera que esta situação reflete um “inaceitável desinteresse” do Executivo municipal em garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde a cerca de 40.000 pessoas.

O comunicado refere ainda que foi transmitido à Câmara Municipal que, na ausência de um plano de intervenção a curto prazo, poderá ser proposta a suspensão da atividade clínica nas atuais instalações. No entanto, segundo o Bloco de Esquerda, não foi apresentada qualquer proposta de intervenção imediata nem foram dadas informações sobre o projeto do novo centro de saúde.

A estrutura partidária afirma que a situação atual decorre de uma “passividade do Executivo, herdada do mandato anterior”, e alerta para o risco de agravamento das condições de prestação de cuidados de saúde primários, bem como das condições de trabalho dos profissionais e de atendimento aos utentes.

Perante o estado de degradação das instalações, o Bloco de Esquerda apela ao Executivo liderado por Ana Abrunhosa para que apresente com urgência um plano operativo de intervenção imediata no Centro de Saúde de Celas, de forma a garantir a continuidade do acesso aos cuidados de saúde e a dignidade de profissionais e utentes.