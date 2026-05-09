Coimbra

BE acusa Câmara de “inércia” perante degradação do Centro de Saúde de Celas

09 de maio de 2026 às 16 h59
No final de 2023, a ARSC tomou posse administrativa da obra do Centro de Saúde de Celas
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Coimbra manifestou, ontem, preocupação com a situação das instalações do Centro de Saúde de Celas, apontando “a inércia e o desinteresse” da Câmara Municipal de Coimbra perante o “estado de emergência” do edifício.

Segundo o partido, os resultados da reunião de trabalho realizada a 6 de maio entre a autarquia, a Unidade Local de Saúde de Coimbra, três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Celas foram inconclusivos. O Bloco considera que esta situação reflete um “inaceitável desinteresse” do Executivo municipal em garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde a cerca de 40.000 pessoas.

O comunicado refere ainda que foi transmitido à Câmara Municipal que, na ausência de um plano de intervenção a curto prazo, poderá ser proposta a suspensão da atividade clínica nas atuais instalações. No entanto, segundo o Bloco de Esquerda, não foi apresentada qualquer proposta de intervenção imediata nem foram dadas informações sobre o projeto do novo centro de saúde.

A estrutura partidária afirma que a situação atual decorre de uma “passividade do Executivo, herdada do mandato anterior”, e alerta para o risco de agravamento das condições de prestação de cuidados de saúde primários, bem como das condições de trabalho dos profissionais e de atendimento aos utentes.

Perante o estado de degradação das instalações, o Bloco de Esquerda apela ao Executivo liderado por Ana Abrunhosa para que apresente com urgência um plano operativo de intervenção imediata no Centro de Saúde de Celas, de forma a garantir a continuidade do acesso aos cuidados de saúde e a dignidade de profissionais e utentes.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de maio

Oficina-Museu Nunes Pereira recebeu visita da ACAPO
09 de maio

BE acusa Câmara de "inércia" perante degradação do Centro de Saúde de Celas
09 de maio

FC Porto vence Óquei de Barcelos e está na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins
09 de maio

GNR pede especial cuidado na estrada devido a peregrinos a caminho de Fátima

Coimbra

Oficina-Museu Nunes Pereira recebeu visita da ACAPO

BE acusa Câmara de “inércia” perante degradação do Centro de Saúde de Celas

GNR pede especial cuidado na estrada devido a peregrinos a caminho de Fátima