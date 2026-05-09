GNR pede especial cuidado na estrada devido a peregrinos a caminho de Fátima

A Guarda Nacional Republicana (GNR) pediu hoje especial cuidado na estrada devido aos peregrinos que se deslocam a pé para o Santuário de Fátima, para a peregrinação de 12 e 13 de maio, alertando para o estado do tempo.

“Com as condições climatéricas que se fazem sentir, é importante que todos tenham consciência de que devem, não só os peregrinos a pé, estarem atentos à estrada e aos veículos, como os condutores devem ter esta noção nesta fase do ano que, de repente, depois de uma qualquer lomba, de uma qualquer curva, pode surgir um grupo de peregrinos e, portanto, devem nesta fase do ano circular com mais cautela”, afirmou o porta-voz da GNR, tenente-coronel Carlos Canatário.

Numa conferência de imprensa, no Santuário de Fátima, Carlos Canatário lamentou a morte de um peregrino, na sexta-feira, em Coimbra, atropelado por um comboio, insistindo na necessidade de se ter em conta as condições climatéricas adversas, que dificultam a visibilidade, por exemplo.

O responsável da GNR referiu-se ainda à utilização do telemóvel e auriculares.

“Sabemos que é uma distração, sabemos que é normal, as pessoas, muitas das vezes, vêm cansadas, vêm com dores, procuram abstrair-se desse estado de espírito e físico, mas, muitas das vezes, esses instrumentos retiram a atenção ao meio que os rodeia”, avisou.

Questionado sobre se esta peregrinação tem riscos de segurança acrescidos dado o contexto internacional, o porta-voz da GNR explicou que a “avaliação de risco é sempre feita”, neste caso moderada, não havendo informação que obrigue a aumentar o estado de alerta.

“Mas a Guarda mantém-se alerta e certamente não é alheia àquilo que vai acontecendo por este mundo fora e, portanto, estamos atentos a tudo aquilo que possa vir a ser uma problemática aqui nas celebrações do Santuário de Fátima”, assegurou Carlos Canatário.

Para a primeira grande peregrinação do ano ao Santuário de Fatima, o dispositivo da GNR na operação “Peregrinação Segura 2026” é de cerca de 200 militares em cada um dos dias, sendo a primeira fase até dia 11, com incidência na deslocação de peregrinos, e depois, nos dias 12 e 13, focada na cidade-santuário.

O comandante do Comando Territorial de Santarém, coronel João Santos, esclareceu que a operação integra “capacidades e militares de várias unidades da Guarda”, incluindo, por exemplo, trânsito, intervenção, policiamento comunitário, informações e investigação criminal, inativação de engenhos explosivos, cinotecnia, ordem pública, operações especiais, binómios a cavalo, patrulhas de ‘Tourist Support Patrol’, unidade de emergência, proteção e socorro, e o núcleo de matérias perigosas.

“Este dispositivo tem, principalmente, o foco na dimensão preventiva, procurando evitar que os problemas ocorram, estando, no entanto, preparado para atuar em todo o tipo de situações que possam pôr em causa a segurança do evento”, declarou o coronel João Santos.

A operação da GNR vai ter elementos das forças congéneres de Itália e França, para apoio aos peregrinos provenientes desses países.

De acordo com o comandante territorial, a missão foca-se em três eixos principais, “garantir a segurança rodoviária e a fluidez do tráfego nos acessos a Fátima, a prevenção de crimes, incivilidades e alterações de ordem pública, e o clima de tranquilidade e segurança, com “sensibilização e apoio aos peregrinos”.

Explicando que estão “empenhados também drones para vigilância”, além da “capacidade anti-drone, que possibilita “a deteção e inativação dos drones não autorizados” a sobrevoar o santuário, o coronel João Santos realçou que “existe interdição de espaço aéreo em toda a zona envolvente ao santuário”.

Já o major João Moderno, comandante do Destacamento de Tomar da GNR, reiterou as recomendações aos automobilistas, nomeadamente para que cheguem antecipadamente a Fátima e tenham em atenção onde ficam parqueadas as viaturas, nas quais não devem deixar documentos nem bens à vista.

Entre outros conselhos, João Moderno pediu aos peregrinos para que evitem andar com muito dinheiro ou bens valiosos, além de que o telemóvel deve estar sempre carregado e ter sempre o contacto de um elemento do grupo, e acrescentou que a GNR vai ter um posto móvel nas imediações da Basílica da Santíssima Trindade.

A peregrinação internacional de 12 e 13 de maio vai ser presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério, natural do concelho de Ourém.