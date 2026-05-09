Semana Cultural de São Martinho regressa com menos dias de festa

A XXII Semana Cultural de São Martinho do Bispo decorre de 5 a 10 de junho, em Coimbra, com música, gastronomia, artesanato e convívio. O evento contará com cerca de 40 expositores, 15 artesãos e atuações de vários artistas. A organização espera 800 a 900 visitantes por dia

A Semana Cultural de São Martinho do Bispo regressa entre 5 e 10 de junho ao recinto da Feira dos 7 e dos 23, em Coimbra, com seis dias dedicados à música, gastronomia, artesanato e convívio entre associações e população local.

A apresentação do evento decorreu ontem, com a presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Laura Fonseca, a destacar a importância da iniciativa como “um momento de encontro, convívio e partilha” entre a freguesia e o movimento associativo.

Segundo a autarca, a edição deste ano foi preparada “num curto espaço de tempo”, devido às recentes alterações internas na junta, razão pela qual o certame terá apenas seis dias, quando habitualmente se prolonga por cerca de dez. Ainda assim, garantiu que foi possível construir “um programa equilibrado e diversificado”, pensado para diferentes gerações.

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