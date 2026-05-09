Coimbra

Semana Cultural de São Martinho regressa com menos dias de festa

09 de maio de 2026 às 09 h00
Mário Pratas e Laura Fonseca na apresentação do certame
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A XXII Semana Cultural de São Martinho do Bispo decorre de 5 a 10 de junho, em Coimbra, com música, gastronomia, artesanato e convívio. O evento contará com cerca de 40 expositores, 15 artesãos e atuações de vários artistas. A organização espera 800 a 900 visitantes por dia

A Semana Cultural de São Martinho do Bispo regressa entre 5 e 10 de junho ao recinto da Feira dos 7 e dos 23, em Coimbra, com seis dias dedicados à música, gastronomia, artesanato e convívio entre associações e população local.
A apresentação do evento decorreu ontem, com a presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Laura Fonseca, a destacar a importância da iniciativa como “um momento de encontro, convívio e partilha” entre a freguesia e o movimento associativo.
Segundo a autarca, a edição deste ano foi preparada “num curto espaço de tempo”, devido às recentes alterações internas na junta, razão pela qual o certame terá apenas seis dias, quando habitualmente se prolonga por cerca de dez. Ainda assim, garantiu que foi possível construir “um programa equilibrado e diversificado”, pensado para diferentes gerações.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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