“Fizemos relembrar aquilo que é a Académica”

Primeira “final” para concretizar o sonho da subida, acontece na noite deste sábado em Mafra. Em caso de triunfo, Briosa assegura já a promoção à 2.ª Liga. António Barbosa mantém os pés assentes na terra e garante grupo focado para o encontro que pode terminar com festa negra

Chegou o momento das decisões na Fase de Subida da Liga3. A duas jornadas do final, a Académica está no 2.º lugar (zona de subida direta), com 24 pontos, e, em caso de vitória esta noite (20H00), no Complexo Desportivo de Mafra garante o regresso à 2.ª Liga e ao “habita” das competições profissionais da Liga Portugal.

Se a Briosa está a um triunfo da subida, o oponente desta noite é o 4.º classificado, com 16 pontos, e, caso não ganhe, fica arredado da luta pela 3.ª posição, que dá acesso ao playoff.

Na antevisão ao embate, o técnico dos estudantes, António Barbosa, recordou que o Mafra foi, “de longe, a equipa que mais apostou para subir”. Perante “uma equipa muito forte, agressiva e muito determinada”, dotada de “um conjunto de excelentes jogadores”.

O treinador da Académica garantiu “muito respeito” pelo adversário, mas assegurou que a Briosa vai a jogo com, “humildade”, mas com a “a ambição de jogar para vencer”, algo que está intrínseco à sua equipa desde o início da época. “O nosso objetivo continua a ser lutar por este jogo”, reiterou.

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