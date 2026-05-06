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Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra

06 de maio de 2026 às 16 h27
António Feliz tinha 79 anos | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Faleceu António Manuel Feliz da Fonseca, antigo jogador e treinador da Académica. Conhecido por Feliz, o antigo atleta tinha 79 anos (nasceu a 30 de outubro de 1947 em Matadi, no antigo Congo Belga, atual República Democrática do Congo).

Nas redes sociais, a direção da Académica/OAF já lamentou a perda de Feliz, endereçando condolências à família e aos amigos, considerando tratar-se da “despedida de um símbolo que personificou a alma e o futuro da Briosa (…), um homem cuja vida se entrelaçou com a própria identidade deste clube”.

“Que o seu exemplo de serviço e lealdade continue a iluminar o caminho das futuras gerações de sócios e atletas”, lê-se ainda na nota.

Feliz defendeu o losango academista ao longo de cinco épocas — com estreia na histórica temporada de 1966/67, o triénio entre 1969 e 1972, e o regresso em 1974/75 — contabilizou 61 jogos oficiais e 5.419 minutos.

Após o final da carreira de jogador, “Feliz compreendeu que a chama da Briosa deve ser passada de mão em mão”, sublinha a nota da Académica, que recorda o ex-atleta como orientador das equipas de Infantis e Iniciados em 76 jogos. “Foi nesses campos de formação que Feliz perpetuou o seu legado, ensinando a centenas de jovens que vestir esta camisola é, acima de tudo, um ato de amor e de responsabilidade cívica”, acrescenta.

De acordo com a Académica/OAF, o corpo de Feliz vai estar em câmara ardente na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Coimbra, a partir das 17H30 de hoje, dia 6 de maio. As cerimónias fúnebres terão lugar amanhã, dia 7 de maio, pelas 15H00, seguindo-se o funeral.

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