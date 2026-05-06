Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra

Faleceu António Manuel Feliz da Fonseca, antigo jogador e treinador da Académica. Conhecido por Feliz, o antigo atleta tinha 79 anos (nasceu a 30 de outubro de 1947 em Matadi, no antigo Congo Belga, atual República Democrática do Congo).

Nas redes sociais, a direção da Académica/OAF já lamentou a perda de Feliz, endereçando condolências à família e aos amigos, considerando tratar-se da “despedida de um símbolo que personificou a alma e o futuro da Briosa (…), um homem cuja vida se entrelaçou com a própria identidade deste clube”.

“Que o seu exemplo de serviço e lealdade continue a iluminar o caminho das futuras gerações de sócios e atletas”, lê-se ainda na nota.

Feliz defendeu o losango academista ao longo de cinco épocas — com estreia na histórica temporada de 1966/67, o triénio entre 1969 e 1972, e o regresso em 1974/75 — contabilizou 61 jogos oficiais e 5.419 minutos.

Após o final da carreira de jogador, “Feliz compreendeu que a chama da Briosa deve ser passada de mão em mão”, sublinha a nota da Académica, que recorda o ex-atleta como orientador das equipas de Infantis e Iniciados em 76 jogos. “Foi nesses campos de formação que Feliz perpetuou o seu legado, ensinando a centenas de jovens que vestir esta camisola é, acima de tudo, um ato de amor e de responsabilidade cívica”, acrescenta.

De acordo com a Académica/OAF, o corpo de Feliz vai estar em câmara ardente na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Coimbra, a partir das 17H30 de hoje, dia 6 de maio. As cerimónias fúnebres terão lugar amanhã, dia 7 de maio, pelas 15H00, seguindo-se o funeral.