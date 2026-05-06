Académica só tem 118 bilhetes para a deslocação a Mafra

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Só há 118 bilhetes para os academistas se deslocarem a Mafra, em desafio da penúltima jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Venda exclusiva a sócios inicia-se amanhã, às 10H00, na Loja Oficial do clube.

Em nota publicada nas redes sociais, a Briosa refere que a venda é destinada a associados com a quota em dia (obrigatória a apresentação do cartão). Cada sócio só poderá adquirir um bilhete e terá que ser para si mesmo.

“A compra deve ser efetuada presencialmente pelo próprio titular. Não será permitida a compra por terceiros, mesmo com a posse do cartão”, acrescentam.

De relembrar que este pode ser o jogo da subida para Académica. Se os comandados de António Barbosa fizerem um resultado igual ou melhor que o Belenenses (que se desloca a Varzim), o objetivo da subida à 2.ª Liga é conquistado.