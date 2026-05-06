AcadémicaDesporto

Académica só tem 118 bilhetes para a deslocação a Mafra

06 de maio de 2026 às 12 h57
São esperados cerca de 200 adeptos em Mafra | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Só há 118 bilhetes para os academistas se deslocarem a Mafra, em desafio da penúltima jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Venda exclusiva a sócios inicia-se  amanhã, às 10H00, na Loja Oficial do clube.

Em nota publicada nas redes sociais, a Briosa refere que a venda é destinada a associados com a quota em dia (obrigatória a apresentação do cartão). Cada sócio só poderá adquirir um bilhete e terá que ser para si mesmo.

“A compra deve ser efetuada presencialmente pelo próprio titular. Não será permitida a compra por terceiros, mesmo com a posse do cartão”, acrescentam.

De relembrar que este pode ser o jogo da subida para Académica. Se os comandados de António Barbosa fizerem um resultado igual ou melhor que o Belenenses (que se desloca a Varzim), o objetivo da subida à 2.ª Liga é conquistado.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de maio

Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra
06 de maio

PS pede demissão da ministra da Saúde que acusa de ter desistido do SNS
06 de maio

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região
06 de maio

Municípios exigem papel ativo na governação do PTRR

Académica

Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra

Académica só tem 118 bilhetes para a deslocação a Mafra

Belenenses anuncia Gonçalo Brandão como novo treinador

Desporto

Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região

Académica só tem 118 bilhetes para a deslocação a Mafra