Taxa de desemprego desce para 6,1% no 1.º trimestre

A taxa de desemprego fixou-se em 6,1% no primeiro trimestre, menos 0,5 pontos percentuais do que no mesmo período de 2025, mas 0,3 pontos percentuais acima do trimestre anterior, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), entre janeiro e março, a população desempregada, estimada em 346,3 mil pessoas, aumentou 6,1% (20,0 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 5,3% (19,5 mil) face ao trimestre homólogo.

Para a variação homóloga da população desempregada contribuíram, principalmente, os decréscimos nos grupos populacionais dos homens (19,2 mil; 11,0%), pessoas dos 16 aos 24 anos (9,5 mil; 11,9%), pessoas que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (10,1 mil; 7,7%) ou o ensino secundário e pós-secundário (10,3 mil; 7,2%); pessoas à procura de novo emprego (17,7 mil; 5,5%) e desempregados há 12 ou mais meses (11,6 mil; 8,6%).

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada em 19,1%, tendo diminuído em relação ao trimestre anterior (0,7 pontos percentuais) e ao homólogo (2,1 pontos percentuais).

No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego foi superior à média nacional (6,1%) nas regiões da Grande Lisboa (7,4%), Península de Setúbal (6,8%) e Algarve (6,7%) e inferior nas restantes seis regiões NUTS II (NUTS-2024): Norte (6,0%), Oeste e Vale do Tejo (5,6%), Alentejo (5,5%), Açores (5,4%), Centro (5,0%) e Madeira (4,5%).