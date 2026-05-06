Tocha vai a jogo esta noite sob protesto

“Por respeito aos atletas e adeptos”, o Tocha vai à repetição da meia-final da Taça AFC, marcada para esta noite (20H30), no Complexo Desportivo da Tocha, mas sob protesto. A direção do clube chamou os jornalistas para manifestar, de viva voz, uma contestação à decisão da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) de mandar repetir o jogo.

O presidente do clube, Júlio Simões, foi particularmente duro nas críticas, afirmando que o clube se sente “injustiçado” e mesmo “roubado de estar na final da Taça da AFC”. Durante a conferência, acusou a AFC de “incompetência” e falou de decisões “cozinhadas ao intervalo do prolongamento” da partida. Júlio Simões garantiu ainda que o clube nunca foi ouvido durante todo o processo e pediu “respeito” pelo Tocha.

Apesar do protesto, a Tocha confirma que vai a jogo “por respeito aos atletas e adeptos”, mas promete continuar a “lutar pela verdade desportiva” após a realização da partida. A direção deixou ainda um apelo à massa associativa para marcar presença e apoiar a equipa num momento que considera “profundamente injusto”.

O Tocha, recorde-se, venceu a partida de 2 de abril, no prolongamento, por 2-1, com golos de Juliano Barbosa (80’) e Duda Gomes (114’), depois de ter estado a perder ao intervalo graças ao golo de Yuri Pierre (40’).

Falta de transparência

Ladeado pela sua direção, o presidente Júlio Simões frisou que todo o processo foi “marcado pela falta de transparência desde o primeiro momento”, sublinhando que não recebeu qualquer explicação fundamentada para a repetição do encontro.

Segundo o clube, a ficha oficial do jogo “não contém qualquer incidente, ocorrência ou anotação” que justifique a decisão, e os pedidos de esclarecimento feitos à AFC “nunca obtiveram resposta concreta”. A direção revelou ainda que o recurso apresentado ao Conselho de Justiça foi rejeitado “por uma questão meramente formal”, sem análise do conteúdo, por ter sido “enviado ao Conselho de Disciplina em vez de ao Conselho Técnico”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS