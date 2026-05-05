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Nogueirense promete “orgulhar a vila” nos nacionais

05 de maio de 2026 às 09 h15
Nogueirense foi recebido na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | Foto: Município de Oliveira do Hospital
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A tarde e noite deste domingo foi de festa para as gestes de Nogueira do Cravo, em Oliveira do Hospital, mas já se começa a preparar a próxima época. Recuperar a bancada é uma prioridade do clube e da autarquia

 

Passo a passo, com os pés bem assentes no chão, o Nogueirense não começou como favorito mas acabou com todo o mérito com o título de campeão conquistado a três jornadas do fim do campeonato.
Uma conquista “da competência” garante o presidente do clube, Márcio Henriques. “Competência, rigor no trabalho, qualidade da equipa técnica, dos jogadores escolhidos por nós e das pessoas que nos apoiam desde há muito tempo”, resumiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS.
“Trabalhamos de forma discreta, mas muito conscientes do que estávamos a fazer. Sem euforias, jogo a jogo mostrámos desde cedo que tínhamos valor. O resultado está à vista”, acrescenta.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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