Tocha recorre da anulação de jogo da Taça AFC
O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Coimbra anulou o jogo da meia-final da Taça AFC. Na Tocha, a decisão é contestada e o recurso pode chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto
A direção do União Desportiva da Tocha não se conforma com a decisão do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), que mandou repetir o jogo da meia-final da Taça AFC. “Sentimo-nos injustiçados e revoltados, pelo que já apresentámos recurso, para o Conselho de Justiça”, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS Júlio Simões, presidente do clube do concelho de Cantanhede.
Em causa está o encontro Tocha-União 1919, disputado a 2 de abril, que terminou com a vitória da equipa visitada, por 2-1, após prolongamento.
A decisão do Conselho de Justiça baseia-se num alegado erro do árbitro, que terá impedido o União 1919 de efetuar substituições após o final do tempo regulamentar e no prolongamento.
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