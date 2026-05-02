DesportoFutebol distrital

Tocha recorre da anulação de jogo da Taça AFC

02 de maio de 2026 às 09 h13
Jogo foi disputado a 2 de abril | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Coimbra anulou o jogo da meia-final da Taça AFC. Na Tocha, a decisão é contestada e o recurso pode chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto

A direção do União Desportiva da Tocha não se conforma com a decisão do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), que mandou repetir o jogo da meia-final da Taça AFC. “Sentimo-nos injustiçados e revoltados, pelo que já apresentámos recurso, para o Conselho de Justiça”, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS Júlio Simões, presidente do clube do concelho de Cantanhede.

Em causa está o encontro Tocha-União 1919, disputado a 2 de abril, que terminou com a vitória da equipa visitada, por 2-1, após prolongamento.

A decisão do Conselho de Justiça baseia-se num alegado erro do árbitro, que terá impedido o União 1919 de efetuar substituições após o final do tempo regulamentar e no prolongamento.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de maio

Taveiro cumpriu a tradição do concurso "Portas Floridas"
02 de maio

Ministra da Saúde inaugurou renovado Centro de Saúde de Penacova
02 de maio

Dezenas de supercarros desportivos circularam esta manhã em Coimbra
02 de maio

O. Hospital recebe Louletano de Valença

Desporto

O. Hospital recebe Louletano de Valença

Tocha recorre da anulação de jogo da Taça AFC

Amarante empata e pode ver a Académica aproximar-se da liderança

Futebol distrital

Tocha recorre da anulação de jogo da Taça AFC

Honra: Seixo de Mira sagra-se campeão

Nogueirense vence mas chora lesão grave de Kaike