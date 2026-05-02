Eventos animam Buarcos

Mercado de Primavera decorre até amanhã. Seguem-se a feira do livro e o Festival Pirata.

A primeira edição do Mercado de Primavera está a decorrer no Jardim Fernando Traqueia, em Buarcos, com cerca de 30 postos de venda de diversos produtos – gastronomia, artesanato e outros – explorados por mercadores locais (incluindo coletividades) e de outras regiões de Portugal e Espanha. Começou ontem e termina amanhã.

A presidente da Junta de Buarcos, Rosa Batista, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS que, se este ano correr bem, o Mercado de Primavera é para continuar.

“Esta é uma feira com um conceito diferente. Se correr bem, é para continuar a realizar-se, nesta época. Procuraremos realizar o Mercado de Primavera num fim de semana prolongado, para poder ter três dias”, frisou.

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