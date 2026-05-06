DesportoRally de Portugal '26

Troços da região Centro do Rally com alterações

06 de maio de 2026 às 09 h37
Fotografia: Arquivo - Paulo Novais/Lusa
redação as beiras
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redação as beiras

O Rally de Portugal está de regresso já esta semana, entre os dias 7 e 10 de maio, para a sua 59.ª edição. Recorde-se que, após a edição de 2001, a competição ficou fora do calendário do WRC entre 2002 e 2006. Um ano mais tarde, o rali regressou, mas só ao Algarve e só em 2015 voltou às míticas classificativas do Centro e Norte.

Este ano, e como tem vindo a ser habitual, edição após edição, os organizadores procuram aperfeiçoar os troços, pelo que voltam a introduzir mudanças significativas no percurso, prometendo um arranque de prova mais exigente e intenso do que nas edições anteriores.

Estas alterações também se fazem sentir nas classificativas da região Centro. Entre as principais novidades desta edição destaca-se a Super Especial da Figueira da Foz, que surge com um novo traçado, assim como os troços de Arganil e Góis, que este ano serão disputados em sentido inverso. Outra estreia é a inclusão de Lousã como troço totalmente novo no itinerário.

Quinta-feira, 07 maio

14H00 Partida (Coimbra)
15H05 SS1 Águeda/Sever (15,08 km)
16H05 SS2 Sever/Albergaria (20,24 km)
18H05 SS3 Figueira da Foz SSS (1,93 km)

Sexta-feira, 08 maio

07H35 SS4 Mortágua (14, 59 km)
08H55 SS5 Arganil 1 (18,62 km
10H13 SS6 Lousã (7,07 km)
12H30 SS7 Arganil 2 (18,62 km)
13H25 SS8 Góis (15,66 km)
14H08 SS9 Lousã 2 (7,07 km)
15H45 SS10 Mortágua 2 (14,59 km)

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