Figueira da Fozopiniao

A Figueira lucraria com a regionalização?

06 de maio de 2026 às 09 h30
José Couto
Autor
José Couto

A questão posta tem uma dimensão maior do que pressupõe, portanto está para lá da Figueira. A regionalização está outra vez entre os assuntos que ocupam as discussões sobre a organização do Estado. Porque, para muitos, são necessárias reformas que ajustem a organização político-administrativa às exigências do processo de desenvolvimento.

 

O debate é rico, sobressaindo a ideia de que é necessário aproximar das pessoas o poder e a decisão das regiões, muitas das vezes confundindo descentralização com o que está subjacente à regionalização.

 

Convém que se entenda a diferença, porque a regionalização pressupõe legitimidade democrática, com responsabilidade política, com a possibilidade de avaliação do desempenho. Coisa que não é possível com o atual modelo das CCDR, embora as transferências de competência, com o pressuposto de descentralização, apresentem um aparente esforço que mais tarde avaliaremos. Precisaremos de conhecer o modelo que será proposto e quais as áreas de decisão remetidas às regiões de forma a que a decisão seja consequente com a sua criação.

 

Ter conhecimento da realidade dos territórios permitirá tomar melhor decisões sobre políticas públicas, planear, esbater desigualdades, competir por captar investimento e pugnar pela qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, é evidente que poderá haver benefícios para as regiões e para uma cidade como a Figueira, que tem um forte potencial em várias dimensões, logo poderá obter vantagens, potenciadas pela escala regional, como é exemplo o porto comercial ou um parque eólico.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de maio

Taxa de desemprego desce para 6,1% no 1.º trimestre
06 de maio

Espetáculo da Escola da Noite explora ideia de uma humanidade ferida
06 de maio

TEUC estreia peça para pôr em causa Coimbra
06 de maio

Avenida Elísio de Moura pode ficar até sem 47 árvores

Figueira da Foz

A Figueira lucraria com a regionalização?

Rascão Marques quer “reorganizar” o PSD

Preço da sardinha dispara 85% em lota

opiniao

A Figueira lucraria com a regionalização?

ULS: Nomeações de dirigentes na Saúde — nada mudou!

O esplendor da indiferença