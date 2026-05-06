DesportoRally de Portugal '26

Rally de Portugal está de regresso

06 de maio de 2026 às 09 h32
Figueira da Foz volta a receber uma Super Especial | Fotografia: DR - Arquivo
redação as beiras
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redação as beiras

As emoções do Rally de Portugal estão de regresso, já a partir da tarde de hoje, com o shakedown, e prometem fazer as delícias dos amantes dos desportos motorizados no Centro e Norte do país.

O Vodafone Rally de Portugal 2025 tem 95 equipas, 12 das quais em carros da categoria Rally1 e 55 em Rally2. Segundo a organização, a cargo do Automóvel Club de Portugal (ACP), a prova nacional apresenta a “melhor e a maior lista de inscritos”, num grupo que antecipa uma luta intensa pela vitória final.

 

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