Hóquei em patins: “Momento mais alto de sempre”

As fases finais da Liga dos Campeões masculina e feminina trazem a Coimbra, até domingo, “o melhor hóquei do mundo”

Mais uma vez, Coimbra coloca-se no mapa do desporto mundial ao receber, durante os próximos dias, dois eventos de cariz internacional: amanhã há Campeonato do Mundo de Ralis, mas, antes disso, já hoje, e até domingo, arrancam, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, a Final 8 masculina e a Final 4 feminina da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins.

Para Coimbra, o evento representa projeção, estratégia e afirmação.

Na apresentação oficial, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, sublinhou a alegria de receber uma grande competição desportiva num local que, há bem pouco tempo, teve a missão de salvar vidas. “Há três meses este pavilhão tinha camas. Hoje tem o melhor hóquei da Europa”, afirmou, recordando que aquele espaço foi um dos locais destinados a acolher os cidadãos retirados das suas casas durante as cheias.

A circunstância foi, de resto, sublinhada também pelos protagonistas da conferência de ontem, os treinadores, como o do FC Porto. Paulo Freitas destacou “a forma extraordinária como Coimbra conseguiu transformar um cenário de tragédia num palco de excelência”, elogiando o trabalho das equipas que devolveram vida ao recinto.

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