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Hóquei em patins: “Momento mais alto de sempre”

06 de maio de 2026 às 09 h15
Apresentação da prova decorreu ontem no "palco" da competição | Foto: DB-Bruno Gonçalves
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

As fases finais da Liga dos Campeões masculina e feminina trazem a Coimbra, até domingo, “o melhor hóquei do mundo”

 

Mais uma vez, Coimbra coloca-se no mapa do desporto mundial ao receber, durante os próximos dias, dois eventos de cariz internacional: amanhã há Campeonato do Mundo de Ralis, mas, antes disso, já hoje, e até domingo, arrancam, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, a Final 8 masculina e a Final 4 feminina da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins.
Para Coimbra, o evento representa projeção, estratégia e afirmação.
Na apresentação oficial, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, sublinhou a alegria de receber uma grande competição desportiva num local que, há bem pouco tempo, teve a missão de salvar vidas. “Há três meses este pavilhão tinha camas. Hoje tem o melhor hóquei da Europa”, afirmou, recordando que aquele espaço foi um dos locais destinados a acolher os cidadãos retirados das suas casas durante as cheias.
A circunstância foi, de resto, sublinhada também pelos protagonistas da conferência de ontem, os treinadores, como o do FC Porto. Paulo Freitas destacou “a forma extraordinária como Coimbra conseguiu transformar um cenário de tragédia num palco de excelência”, elogiando o trabalho das equipas que devolveram vida ao recinto.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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