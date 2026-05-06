Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região

O Rally de Portugal vai provocar, nos dias de amanhã e de sexta-feira, condicionamentos no trânsito automóvel em várias localidades da região de Coimbra.

Em Coimbra, a cerimónia oficial de partida do Rally de Portugal, marcada para amanhã a partir das 13H15, na avenida de Conímbriga, em Santa Clara, implica condicionamentos à circulação e ao estacionamento na zona envolvente.

Desde as 14H00, avenida de Conímbriga está totalmente cortada ao trânsito no troço entre a avenida João das Regras e a rua Luís António Verney. Amanhã mantém-se o conjunto de restrições, sendo ainda interrompida a circulação na rua Luís António Verney, entre o estacionamento da Escola Silva e a avenida de Conímbriga, assegurando-se o acesso ao Estádio Universitário e à Faculdade de Desporto.

A reabertura ao trânsito na avenida de Conímbriga está prevista para as 18H00 de sexta-feira, momento em que termina igualmente a supressão dos lugares de estacionamento associados à realização da iniciativa.

Já em Góis, as restrições abrangem várias freguesias e incidem sobre algumas das principais vias rodoviárias.

O trânsito estará condicionado, na sexta-feira, na freguesia de Góis, entre as 00H00 e as 16H00, no CM 1428, no sentido da chegada, sendo apenas permitido o acesso a moradores de Manjão, Vale Moreiro, Vale Maceira, Casal Loureiro e Liboreiro. Na EN 342, a circulação será feita de forma alternada numa única via a partir de Albergaria, estando autorizada apenas no sentido Góis-Lousã.

Também na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, no mesmo período, haverá condicionamentos nas localidades de Sobral, Saião e Salgado, com circulação reservada a residentes.

Na freguesia de Vila Nova do Ceira, os constrangimentos começam mais cedo, vigorando entre as 17H00 de amanhã e as 17H00 do dia seguinte. Durante este período, a EN 342-3 estará condicionada desde a rua Comissão de Melhoramentos até ao Cerro da Candosa.

Na Lousã, estará condicionada a circulação entre a rotunda do Passal (com a M552) e os Passadiços da Candosa entre as 17H00 de amanhã e as 17H00 de sexta-feira.

Já na saída dos Amiais, Chã e Quatro Águas, os moradores poderão deixar a sua habitação de carro durante o período de condicionamento da via, sempre no sentido de Serpins. O acesso a Góis terá de ser feito pela localidade de Olho Marinho.

A Figueira da Foz recebe a super-especial e, entre as 06H00 do dia amanhã e às 06H00 de sexta-feira, as avenidas Saraiva de Carvalho, de Espanha, 25 de Abril e do Brasil vão estar encerradas.

Em Arganil, o trânsito vai estar condicionado desde a rotunda do Sub-Paço até à rua Dr. Alberto Moura Pinto. Em Folques, a estrada que liga o Mosteiro de Folques ao Alqueve será cortada e estará condicionada a ligação entre o mesmo mosteiro e o Bocado.

Em Cepos, as estradas EM543 (Cepos a Teixeira) e a CM1356 (Teixeira a Porto Castanheiro) estarão condicionadas. Haverá ainda o corte total das estradas EM 544 (até Cepos), EM 534 (Cepos a Porto Castanheiro), EM58 (entre Porto Castanheiro e Pazrozelos, entre Casa do PDD e o Alto dos Parrozelos e na interceção com a EM 543).

Na localidade de Benfeita, haverá corte total entre as Senhoras das Necessidades e o Sardal. Estará ainda condicionado entre o Salgueiral e o Alqueve