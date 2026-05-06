DesportoRally de Portugal '26

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região

06 de maio de 2026 às 15 h19
Rally estará na região entre os dias de amanhã e sexta-feira | Fotografia: Rally de Portugal
redação as beiras
Autor
redação as beiras

O Rally de Portugal vai provocar, nos dias de amanhã e de sexta-feira, condicionamentos no trânsito automóvel em várias localidades da região de Coimbra.

Em Coimbra, a cerimónia oficial de partida do Rally de Portugal, marcada para amanhã a partir das 13H15, na avenida de Conímbriga, em Santa Clara, implica condicionamentos à circulação e ao estacionamento na zona envolvente.

Desde as 14H00, avenida de Conímbriga está totalmente cortada ao trânsito no troço entre a avenida João das Regras e a rua Luís António Verney. Amanhã mantém-se o conjunto de restrições, sendo ainda interrompida a circulação na rua Luís António Verney, entre o estacionamento da Escola Silva e a avenida de Conímbriga, assegurando-se o acesso ao Estádio Universitário e à Faculdade de Desporto.

A reabertura ao trânsito na avenida de Conímbriga está prevista para as 18H00 de sexta-feira, momento em que termina igualmente a supressão dos lugares de estacionamento associados à realização da iniciativa.

Já em Góis, as restrições abrangem várias freguesias e incidem sobre algumas das principais vias rodoviárias.
O trânsito estará condicionado, na sexta-feira, na freguesia de Góis, entre as 00H00 e as 16H00, no CM 1428, no sentido da chegada, sendo apenas permitido o acesso a moradores de Manjão, Vale Moreiro, Vale Maceira, Casal Loureiro e Liboreiro. Na EN 342, a circulação será feita de forma alternada numa única via a partir de Albergaria, estando autorizada apenas no sentido Góis-Lousã.

Também na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, no mesmo período, haverá condicionamentos nas localidades de Sobral, Saião e Salgado, com circulação reservada a residentes.

Na freguesia de Vila Nova do Ceira, os constrangimentos começam mais cedo, vigorando entre as 17H00 de amanhã e as 17H00 do dia seguinte. Durante este período, a EN 342-3 estará condicionada desde a rua Comissão de Melhoramentos até ao Cerro da Candosa.

Na Lousã, estará condicionada a circulação entre a rotunda do Passal (com a M552) e os Passadiços da Candosa entre as 17H00 de amanhã e as 17H00 de sexta-feira.

Já na saída dos Amiais, Chã e Quatro Águas, os moradores poderão deixar a sua habitação de carro durante o período de condicionamento da via, sempre no sentido de Serpins. O acesso a Góis terá de ser feito pela localidade de Olho Marinho.

A Figueira da Foz recebe a super-especial e, entre as 06H00 do dia amanhã e às 06H00 de sexta-feira, as avenidas Saraiva de Carvalho, de Espanha, 25 de Abril e do Brasil vão estar encerradas.

Em Arganil, o trânsito vai estar condicionado desde a rotunda do Sub-Paço até à rua Dr. Alberto Moura Pinto. Em Folques, a estrada que liga o Mosteiro de Folques ao Alqueve será cortada e estará condicionada a ligação entre o mesmo mosteiro e o Bocado.

Em Cepos, as estradas EM543 (Cepos a Teixeira) e a CM1356 (Teixeira a Porto Castanheiro) estarão condicionadas. Haverá ainda o corte total das estradas EM 544 (até Cepos), EM 534 (Cepos a Porto Castanheiro), EM58 (entre Porto Castanheiro e Pazrozelos, entre Casa do PDD e o Alto dos Parrozelos e na interceção com a EM 543).

Na localidade de Benfeita, haverá corte total entre as Senhoras das Necessidades e o Sardal. Estará ainda condicionado entre o Salgueiral e o Alqueve

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de maio

Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra
06 de maio

PS pede demissão da ministra da Saúde que acusa de ter desistido do SNS
06 de maio

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região
06 de maio

Municípios exigem papel ativo na governação do PTRR

Desporto

Morreu antigo atleta e treinador da Académica de Coimbra

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região

Académica só tem 118 bilhetes para a deslocação a Mafra

Rally de Portugal '26

Rally provoca condicionamentos no trânsito em vários pontos da região

Troços da região Centro do Rally com alterações

Rally de Portugal está de regresso