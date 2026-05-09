Franceses rendidos à cidade

Os franceses que escolheram a Figueira da Foz para viver a reforma valorizam a qualidade de vida e a segurança.

David Castro, de 75 anos, nascido em Melgaço, viveu em França dos 16 anos 63 anos. O minhoto reside na Figueira da Foz há 10 anos, onde já tinha casa. E por lá ficou. “Porque gosto da cidade”, afirmou.

O português que “nunca quis ser francês” é um dos sócios da Caravel Passion, associação que congrega francófonos, a maioria franceses, com sede na Figueira da Foz, à qual pertencem outros portugueses com ligações a países onde se fala o francês. E foi um dos convivas do almoço/encontro da associação, realizado esta semana num restaurante da Salmanha.

Segundo a presidente da Caravel Passion, Claudine Ludwig, afirmou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, residem na Figueira da Foz entre 60 e 80 franceses aposentados. “A maioria comprou casa e os restantes vivem em habitação arrendada”, frisou.

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