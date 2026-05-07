Figueira da Foz

Gonçalo Cadilhe vai “Mais além” com o seu novo livro

07 de maio de 2026 às 09 h00
Livro tem apresentação, hoje, no Porto | DB - DR
Jot'Alves
Autor
Jot'Alves

Escritor e jornalista de viagens figueirense tem mais de dezena e meia de livros publicados.

O escritor e jornalista de viagens Gonçalo Cadilhe tem um novo livro nas bancas, “Mais além – Uma história sentimental da viagem e dos viajantes”, apresentado hoje, no Porto e, depois, na Feira do Livro de Lisboa. A Figueira da Foz também deverá ter uma sessão com o autor figueirense.

“Mais além” é um livro sobre viagens e viajantes que levaram a humanidade mais longe, tendo como ponto de partida as experiências do autor pelo mundo.

“É difícil de classificar este livro, porque acho que é original. Digo isto com alguma falta de modéstia, mas acho que é um livro absolutamente fora da caixa”, frisou Gonçalo Cadilhe, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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