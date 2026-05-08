Bernardo Beja leva “A Torre das Amoreiras” ao CAE

Peça encerra, no dia 23 deste mês, a 48.ª edição das Jornadas de Teatro Amador da Figueira da Foz.

O encenador figueirense Bernardo Beja apresenta “A Torre das Amoreiras” no dia 23 deste mês, pelas 21H30, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz. A peça encerra a 48.º edição das Jornadas de Teatro Amador.

Trata-se de uma adaptação de “A Torre de la Défense”, de Copi, e “Casa das bonecas”, de Henrik Ibsen, feita pelo coletivo liderado pelo encenador.

“É uma adaptação que nós fizemos, a equipa artística, em conjunto. É uma peça inclassificável. Ao mesmo tempo que é uma comédia absurda, também se aproxima de uma tragédia doméstica, digamos assim. E, portanto, é uma peça, à semelhança das peças de Copi, muito difícil de classificar”, adiantou o encenador ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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