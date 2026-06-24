O areal urbano deve ser transformado num centro desportivo e de lazer?

O areal urbano tem um enorme potencial, pode constituir um polo de interesse para a atividade turística da cidade e aproximar a cidade da praia.

Ao ritmo que cresce o areal merece para lá de atenção e de comentários, uma intervenção valorativa. Mais uma vez teremos que referir, à semelhança do que acontece em outras áreas, que não faltam estudos sobre esta matéria, que devem estar guardados, provavelmente à espera dos meios financeiros, de autorizações de entidades que os supervisionem, ou simplesmente à espera da oportunidade, para que se possa implantar infraestruturas que, por um lado dinamizem um novo polo de atração de atividades de lazer e, por outro, que instiguem a fruição no contacto com o mar.

Uma intervenção constituirá uma oportunidade de consolidação para a oferta turística, e para a captação de novos públicos, contudo dizer isto pode, por ser tão óbvio e evidente, ser considerado ridículo, mas é um comentário generalizado de quem aqui vive e de quem procura a cidade para descansar.

A questão é saber: o que vai acontecer de forma coordenada, e articulada com participação de agentes económicos, que se encaixe no processo de planeamento urbano? É um assunto que está em espera e que necessita de ter uma resolução no curto prazo, porque uma cidade de fachada atlântica, com uma localização e bons acessos, que tem uma ligação ao mar e a um conjunto de atividades que lhe estão associadas, como lugar de veraneio para famílias, poderá potenciar a oferta e renovar e reforçar a sua vocação, com uma nova dimensão: uma ocupação qualificada do areal.