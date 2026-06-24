Falta de meios condiciona limpeza urbana em Coimbra

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

O vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Coimbra, Luís Filipe, admitiu, na segunda-feira, que o município enfrenta dificuldades para garantir uma resposta eficaz aos problemas de limpeza urbana devido à escassez de recursos humanos e operacionais. Em reunião do executivo, o autarca reconheceu que o Departamento de Ambiente é atualmente o setor mais afetado pela falta de pessoal.

“Não tenho, neste momento, capacidade operacional para responder ao desafio. É importante dizer isto: não tenho recursos humanos suficientes”, afirmou, sublinhando que a situação não é exclusiva de Coimbra, mas comum a várias cidades da região.

Luís Filipe apontou ainda para uma “regressão comportamental” por parte de alguns cidadãos, traduzida no abandono de resíduos fora dos locais adequados e na deposição irregular de monos na via pública, muitas vezes em dias não autorizados.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS