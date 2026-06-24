Parceria com privados pode ser opção para projetos das duas estações

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Câmara Municipal de Coimbra está a estudar de que forma vai avançar com as intervenções e requalificações dos edifícios da estação de Coimbra B e da antiga estação Coimbra A.

A revelação foi feita pelo vice-presidente, Miguel Antunes, à margem da conferência “Crises Globais, Cenário Geopolítico e Recuperação de Empresas”, que se realizou na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

“Temos que pensar em modelos de parceria público-privada ou modelos que permitam que venham terceiras partes para nos ajudar a gerir, a investir e a pensar como é que uma determinada estrutura pode ser agilizada. O modelo de investimento público direto não é a única solução”, afirmou o vice-presidente, realçando que estes modelos “podem ser aplicáveis” nos projetos dos dois edifícios.

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