Patinagem: Mira e Vigor vencem Taça regional

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Covilhã recebeu, no passado fim de semana, a 5.ª edição da Taça APC – Associação de Patinagem de Coimbra, em patinagem artística. Participaram mais de cinco dezenas de atletas, que competiram em duas categorias: patinagem livre e solo dance.

No final, a classificação por clubes, em patinagem livre, foi dominada pelo Vigor da Mocidade, de Fala (Coimbra), que conquistou o troféu pelo quarto ano consecutivo.

Por seu turno, na categoria solo dance, a vitória por equipas foi para a Associação Desportiva de Mira, que teve a companhia, no pódio, dos clubes ARSM-Associação Recreativa de São Miguel de Poiares (em 2.º) e da Sociedade Columbófila de Cantanhede (em 3.º lugar).

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