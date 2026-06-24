Coimbra

Chefe de gabinete da presidência de saída ao fim de oito meses

24 de junho de 2026 às 11 h29
Paulo Carreiró era um dos braços direitos de Ana Abrunhosa | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ao fim de praticamente oito meses de mandato, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, vai perder um dos seus braços direitos na gestão da autarquia. O seu chefe de gabinete, Paulo Carreiró, nomeado pela edil, mostrou a intenção de deixar o cargo no início do próximo mês.

Paulo Carreiró, nomeado no final do ano passado, já comunicou à presidente Ana Abrunhosa e ao seu núcleo duro dentro da estrutura autárquica, a decisão de sair da câmara.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o ainda chefe de gabinete da presidente esclareceu que pediu a “exoneração a 15 de junho”, referindo que a decisão decorre de uma “ponderação pessoal e profissional”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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