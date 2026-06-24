Chefe de gabinete da presidência de saída ao fim de oito meses

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ao fim de praticamente oito meses de mandato, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, vai perder um dos seus braços direitos na gestão da autarquia. O seu chefe de gabinete, Paulo Carreiró, nomeado pela edil, mostrou a intenção de deixar o cargo no início do próximo mês.

Paulo Carreiró, nomeado no final do ano passado, já comunicou à presidente Ana Abrunhosa e ao seu núcleo duro dentro da estrutura autárquica, a decisão de sair da câmara.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o ainda chefe de gabinete da presidente esclareceu que pediu a “exoneração a 15 de junho”, referindo que a decisão decorre de uma “ponderação pessoal e profissional”.

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