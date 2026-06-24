Município desiste da BTL e vai apostar no mercado espanhol

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Município da Figueira da Foz decidiu deixar de participar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e vai apostar no mercado do país vizinho, anunciou ontem a vereadora Cláudia Rocha, quando respondia ao vereador do Chega, Hugo Fresta, na reunião de câmara.

O autarca da oposição, frisando que a entidade regional Turismo Centro de Portugal (TCP) admitiu recentemente não participar na próxima edição da BTL, indagou sobre o que o município fará em relação à sua representação na maior feira de turismo de Portugal.

Na resposta, a autarca da maioria FAP avançou que a autarquia figueirense e os seus parceiros locais, incluindo a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, decidiram que o município não irá participar na edição de 2027 da BTL. Este ano, recorde-se, participou com o estatuto de convidado, conferindo-lhe lugar de destaque no evento.

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